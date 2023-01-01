В российском Липецке госпитализированы 23 школьника. Винят мобильное приложение

23 ученика школы № 35 села Сселки в Липецке попали в больницу с тошнотой и головокружением. Об этом сообщает ГУ МЧС по Липецкой области России. «Поступила информация о том, что учащимся 5 класса… во время проведения занятий стало плохо (тошнота, головокружение)», — говорится в сообщении. В школу срочно отправились медики. Отмечается, что у двоих детей были судороги, их направили в реанимацию. У некоторые также были панические атаки. Остальные находятся в стабильном состоянии.

Как пишет портал LipetskMedia, после перемены около 11 часов учительница зашла в класс и услышала звук типа скрежета, а спустя пять минут у детей начались тошнота, судороги, резкая слабость. Практически все жаловались на резкую головную боль.

Родители учеников предполагают, что кто-то из старшеклассников включил на своем смартфоне приложение, генерирующее ультразвук, что и спровоцировало появление симптоматики у детей.

Врачи же считают, что на школьников было оказано «психофизиологическое воздействие».

В администрации Липецка сообщили, что от второй версии произошедшего — пищевое отравление — врачи уже отказались, поскольку попавшие в больницу дети 24 ноября не ели в школьной столовой. Третья версия — прием школьниками каких-то психотропных веществ.