Стали известны подробности теракта в египетской мечети, унесшего жизни 305 человек (видео)

Боевики, напавшие на мечеть эр-Роуда в Египте, несли в руках флаг террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информационное агентство страны МЕНА в субботу, 25 ноября.

Всего нападавших было около 30 человек, их одежда напоминала военную форму. Террористы приехали к мечети на пяти машинах, заняли позиции напротив дверей и окон и открыли огонь по прихожанам.

«Интерфакс» со ссылкой на данные генпрокурора Египта Набиля Садека уточняет, что

нападавшие прибыли на вездеходах. Их примерный возраст —25-30 лет. Некоторые террористы были одеты в маски, те, что не прятали лицо, носили длинные бороды и волосы.

Одеты они были в штаны камуфляжной расцветки и черные футболки.

Теракт в мечети эр-Роуда возле города Ариш на севере Синайского полуострова был совершен 24 ноября. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

По последним данным, в результате нападения погибли 305 человек, в том числе 27 детей, еще 128 человек пострадали. В Египте объявлен трехдневный траур.