В Германии полицейские пострадали из-за письма с неизвестным веществом

В субботу днем в немецком городе Хемер был эвакуирован полицейский участок из-за письма из Афганистана, от которого находившиеся в здании люди почувствовали недомогание. О каком конкретно веществе может идти речь, пока неизвестно. ТАСС со ссылкой на местную газету Bild сообщает, что после открытия конверта пять человек, включая троих правоохранителей, пожаловались на тошноту и головокружение.

По предварительным данным, отправленное из Афганистана письмо принесла женщина. Она заявила, что у нее нет знакомых или родных в Германии, а затем передала посылку. После того, как один из сотрудников полиции открыл письмо, находившимся рядом людям потребовалась медицинская помощь.

Здоровью людей сейчас ничего не угрожает, помощь им была оказана на месте. В настоящее время эксперты проверяют содержимое письма.

Отметим, что ранее в этом году министр финансов Германии Вольфранг Шойбле получил по почте посылку со взрывчаткой. Посылка была доставлена министру утром 15 марта. Сотрудники экспедиторской службы министерства заподозрили неладное, заметив торчащие из пакета провода, и вызвали взрывотехников. Полицейские сразу приступили к эвакуации людей из здания.

Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических средств, которая взорвалась бы при вскрытии посылки.

В качестве отправителя на посылке стояло имя заместителя председателя греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Адониса Георгиадиса. По словам политика, террористы могли воспользоваться его именем, так как в Афинах он считается «другом Германии и господина Шойбле».