«Скоро в праздники»: ИГ призвало к терактам на ярмарках в Европе

Экстремисты рассылают картинки с лозунгами с помощью мессенджеров. На одной из них, к примеру, изображен связанный Санта-Клаус, за спиной которого стоит смертник, на фоне Риджент-стрит в Лондоне. К агитке добавлена надпись на английском, французском и немецком языках: «Скоро в ваши праздники» (Soon on your holidays). На другой изображена рука с ножом, направленным на Эйфелеву башню в Париже.

'Soon on your holidays': ISIS fanatics call for attacks on Christmas markets in chilling posters containing images of Santa Cla

Агитки были перехвачены агентством BlackOps Cyber, которое специализируется на сборе информации о киберугрозах.

Как отмечает издание, призывы появились после того, как немецкая полиция арестовала шесть сирийцев, которые, как предполагается, планировали провести атаку в Берлине в годовщину теракта 19 декабря 2016 года. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 получили травмы.

Путешественникам советуют проявлять бдительность и следовать рекомендациям местных властей, несмотря на то, что в местах скопления людей будут усилены меры безопасности.

Как уже сообщал наш портал, в Германии предотвратили планировавшийся на Рождество теракт. Местная полиция сообщает, что трагедия должна была произойти на праздничной ярмарке на Рождество. Город не уточняется.