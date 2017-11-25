Зятя Трампа лишили полномочий в Белом доме

Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер в последнее время исчез из публичного пространства и занялся ограниченным кругом вопросов. Об этом со ссылкой на анонимных коллег Кушнера пишет The New York Times.

«Он больше не главный президентский советник с неограниченными полномочиями», - пишет издание.

Как отмечается, теперь Кушнер работает над решением конфликта между Израилем и Палестиной, а также занят технологическими проектами.

Jared Kushner’s Vast Duties, and Visibility in White House, Shrink

В марте при Белом доме открылось возглавляемое им Управление американских инноваций, которое борется с бюрократией в федеральных ведомствах.

Газета связывает усечение полномочий Кушнера с приходом в конце июля на должность главы аппарата Белого дома отставного генерала Джона Келли, который позволяет своим подчиненным меньше вольностей.

«Джаред работает на меня», - заявил Келли.

По словам трех советников Трампа, пожелавших остаться неизвестными, Келли даже обсуждал возможность увольнения Кушнера и его жены - дочери Трампа - Иванки. Хотя сам Келли эту информацию опроверг: «Честно, никогда не было такого, чтобы я думал о том, как избавиться от Джареда и Иванки».