В России появился еще один желающий занять пост президента

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет выдвинут Партией роста, которую он возглавляет, на выборы главы государства. Произошло это спустя несколько дней после того, как СМИ узнали, что в Кремле ищут «либерала или бизнесмена» для конкуренции на выборах-2018.

«Федеральный политсовет Партии роста предлагает выдвинуть в президенты Бориса Титова. Съезду будет дана соответствующая рекомендация», - цитирует РИА «Новости» собеседника в аппарате партии.

«Ведомости» сообщают, что съезд проходит в воскресенье в Абрау-Дюрсо, где расположен завод шампанских вин, принадлежащий Титову.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, согласовал ли Титов с Кремлем свое участие в кампании. Сам Титов говорит, что поставил администрацию президента в известность о своем намерении. Но получен ли был ответный сигнал, не уточняет.

Ранее Партия роста определила четырех возможных кандидатов для участия в выборах президента, чтобы провести между ними праймериз. Ими стали федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт- Петербурга Оксана Дмитриева, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

При этом Титов ранее заявлял, что

Партия роста рассматривает среди прочих и вариант поддержки на президентских выборах действующего главы государства Владимира Путина в случае его выдвижения.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, претенденту от парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей, кандидату от непарламентской партии требуется 100 тыс. подписей, а самовыдвиженцу - 300 тыс.

На данный момент о желании участвовать в президентской кампании уже заявили, в частности, политик Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, журналист Екатерина Гордон.

Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно разъясняла, что Навальный не может быть кандидатом в президенты на предстоящих выборах из-за имеющейся у него судимости. При этом Навальный проводит активную региональную кампанию, надеясь создать «общественное давление», при котором его зарегистрируют.