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Танцующие геи на Тенерифе обвалили пол в клубе

Lenta.ru
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Фото: AP/Scanpix

Посетители одного из баров на Тенерифе обрушили танцпол во время дискотеки. Кадры с места происшествия публикует испанская газета El Mundo в воскресенье, 26 ноября.

Инцидент произошел ночью в гей-клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе на юге острова. Пол под танцующими посетителями обвалился, люди упали в подвал с высоты примерно одного этажа. В числе посетителей были также туристы.

Выбраться им помогали пожарные и сотрудники скорой помощи. Всего пострадало 22 человека, в основном они получили переломы и ушибы разной степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

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