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Пьяный латвиец совершил тяжелое ДТП в Финляндии: авто - пополам, два человека погибли

rus.postimees.ee
Фото: Twitter

Вчера вечером в финском городе Пори произошло тяжелое ДТП, в котором погибли два человека.

Уроженец Латвии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости потерял контроль над автомобилем, выехал с дороги и врезался в дерево. Автомобиль разорвало напополам, сообщает Postimees со ссылкой на Yle.

В результате ДТП погибли оба находившихся в автомобиле пассажира. Сам виновник происшествия отделался легкими травмами. По данным полиции, один из погибших украинец, национальность второго пока не установлена.

Финляндия
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