Эстонка на Бали: местные боятся за свои дома, тысячи туристов оказались в ловушке

Отдыхающая на туристическом острове журналистка Pärnu Postimees Теэле Тальве первую информацию об извержении вулкана Агунг получила из Эстонии, в отеле никто даже не сообщил об этом.

Тальве говорит, что пепла в ее месте проживания нет. «Здесь пепельное облако никого не тревожит. Удивляет, что туристы особо не беспокоятся по поводу извержения вулкана», - рассказывает эстонка.

В порту Паданг Бай, когда сегодня Тальве покидала Бали и отправлялась на маленькие острова, все местные ходили в масках. «Вокруг все было серо. Наш водитель сказал, что местные жители беспокоятся, что будет с их домами», - говорит отдыхающая на Бали жительница Пярну.

Из-за извержения вулкана на острове Бали авиакомпании были вынуждены отменить рейсы и тысячи туристов попали в ловушку на острове. Тальве беспокоится, сможет ли она через неделю улететь домой.

«Слышала, что рейсы продолжают отменять. Прилетевший вчера из Австралии самолет, в котором была моя подруга, из-за пепельного облака развернули», - рассказывает Тальве.

Местные власти сообщают, что, несмотря на извержение вулкана, путешествие на Бали безопасно, за исключением окрестностей вулкана Агунг в радиусе 7,5 километров.

Извержение на индонезийском вулкане Агунг произошло 25 ноября в 18.13 по местному времени. Оно сопровождалось выбросом густого дыма и пепла на высоту 1500 метров. Были эвакуированы около 25 000 жителей окрестных районов.

В последний раз извержение вулкана Агунг происходило в 1963 году, когда погибли почти 1600 человек. Три месяца назад вулкан стал вновь проявлять активность, после чего были эвакуированы 140 000 человек, которые до сих пор не вернулись домой.