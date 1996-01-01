Совет Европы допускает отмену санкций в отношении РФ

В Совете Европы допускают отмену санкций в отношении России, введенных после присоединения Крыма. Об этом и в интервью The Financial Times заявил глава Совета Турбьетрн Ягланд. По его оценке, в случае выхода Москвы из организации защите прав человека будет нанесен серьезный удар.

Россия после присоединения Крыма была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и после этого прекратила платить взносы в организацию. Взнос в Совет Европы был сокращен. В октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Европа должна проявить заинтересованность в возвращении национальных делегаций, прежде чем Россия сделает движение к этому. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что до возвращения права голоса Россия будет считать нелегитимными решения Евросуда. Традиционно европейские политики заявляют, что санкции могут быть сняты лишь после исполнения минских соглашений - списка из дюжины пунктов, реализация которых должна купировать вооруженный конфликт на востоке Украины.

Ягланд в интервью заявил: «Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула (Совет Европы)… потому что конвенция (о правах человека 1949 года) и (Европейский) суд так важны для российских граждан». Европу без России он называет «большим шагом назад» и для Европы, отмечает РБК.

При этом, подчеркивает глава СЕ, «никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма». По его мнению, представители Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предполагает «защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте».

Ягланд также опроверг слухи о том, что в частных встречах с ним представители России угрожали выходом из организации. «На мой взгляд, это может произойти. Большой политический вопрос заключается в том, хотим ли мы этого», - указал он.

FT указывает, что сейчас в Страсбургском суде треть дел приходится на Россию. Ягланд в настоящее время убеждает коллег по Совету Европы в «серьезном риске», который несет выход России из организации. Россия присоединилась к СЕ в 1996 году, что тогда рассматривалось как ключевое достижение этого периода.

По данным FT, Ягланд надеется найти решение до января, когда в Совете Европы должно пройти голосование о том, стоит ли России вернуть право голоса.