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Литва решила передать Украине вооружение на $2 млн

/ Gazeta.ru
Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Правительство Литвы решило передать Украине вооружение на сумму €1,93 млн ($2,3 млн), передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

«Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью €1,931 млн», — говорится в документе

Также отмечается, что Украина, среди прочего, получит около 7 тыс. автоматов Калашникова, более 80 пулеметов, несколько минометов, а также противотанковое оружие.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте предсказала Украине «долгий путь» в ЕС.

ЕС Даля Грибаускайте
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