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Кадыров хочет оставить пост главы Чечни

Korrespondent.net
Рамзан Кадыров | Фото: TASS/Scanpix

Рамзан Кадыров заявил в эфире телеканала Россия 1, что хотел бы оставить пост главы Чечни, так как для этого «пришло время».

По его словам, уход в отставку − это его мечта, потому что управлять регионом и нести ответственность за народ и республику перед руководством государства очень сложно.

Кадыров подчеркнул, что не устал и готов продолжать служить России, однако сейчас республике нужен другой тип руководителя.

«Я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я − чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике», − отметил он.

Говоря о возможном преемнике чеченский лидер заявил, что решение по этому вопросу − прерогатива руководства государства и народа.

Рамзан Кадыров Россия
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