ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подлодке

Причиной взрыва на пропавшей аргентинской подводной лодке San Juan, вероятно, стала высокая концентрация водорода. Об этом заявил в воскресенье представитель ВМС страны Энрике Бальби.

«Учитывая, что нам сообщили о взрыве и что на борту не было боевых торпед, поэтому они не могли стать причиной взрыва, можно сделать вывод, что взрыв был вызван высокой концентрацией водорода. Но мы не знаем, что к ней привело», - сказал Бальби на пресс-конференции в городе Баия-Бланка, которая транслировалась в эфире местного телевидения.

По словам Бальби, проблема в системе электроснабжения, о которой экипаж субмарины сообщал до последнего выхода на связь, была связана с попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них, отмечает ТАСС. "На месте соединения аккумуляторов было то, что называется "дым без огня", - отметил он.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад, присутствовавший на пресс-конференции, также отметил, что

у властей республики нет никаких сведений о том, что взрыв на подлодке мог произойти из-за попадания в нее торпеды.

По его словам, власти исключают эту версию.

Как подчеркнули министр и представитель ВМС, поиск членов экипажа продолжается. «На 11-й день поисков можно полагать, что экипаж находится в условиях экстремального выживания. У нас нет данных, говорящих об обратном», - добавил Бальби, слова которого приводит Perfil.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan с 44 членами экипажа перестала выходить на связь 15 ноября на пути из Ушуайи в Мар-дель-Плату. Поиск субмарины начался на следующий день.