На Бали застряли 60 тысяч туристов из-за вулкана

В международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой. Об этом сообщил в понедельник, 27 ноября, официальный представитель аэропорта, передает Интерфакс-Украина.

Аэропорт закрыт с утра понедельника на 24 часа в связи с извержением вулкана Агунг. Уже отменены 445 рейсов. Рейсы на Бали разворачивают в воздухе и направляются в аэропорты Джакарты, Сингапура, других городов.

Решение о закрытии аэропорта было принято в связи с тем, что слой пепла, образовавшийся в результате извержения Агунга, достиг воздушного пространства над аэропортом.

«Степень опасности в связи с извержением вулкана повышена до наивысшей»,

– заявил главный вулканолог Индонезии Геде Суантика. Он добавил, что «ощущаются постоянные подземные толчки».

Как сообщалось, 25 ноября столб пепла над Агунгом достигал высоты в 7600 метров. В субботу произошло второе за неделю извержение вулкана. Вулканический пепел засыпал близлежащие населенные пункты.

Власти Индонезии уже эвакуировали 24 тысячи человек из населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана.