К берегам Японии приплыла лодка с трупами

К японскому берегу в районе города Ога (префектура Акита) прибило лодку с останками восьми человек. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали агентству РИА Новости в местной береговой охране.

Отмечается, что некоторые трупы уже превратились в скелеты. Стражи порядка выясняют принадлежность лодки и пытаются установить личности умерших. На самой лодке нет какой-либо маркировки.

Время от времени к берегам Японии выносит деревянные суда из Северной Кореи. Так, в ноябре у побережья префектуры Исикава в Японском море в дрейфующей лодке были обнаружены трое граждан КНДР.

Сообщается, что всего на барке было 15 человек, однако судьба остальных 12 неизвестна.

В конце июля к Японии прибилобеглеца из КНДР, дрейфовавшего на пластиковом мешке. При допросе он рассказал, что бежал из Северной Кореи, опасаясь ареста: сотрудники министерства общественной безопасности застали его за просмотром южнокорейских фильмов.

Беглецу удалось добраться до порта Чхонджин и вышел с рыбаками в Японское море на деревянной лодке. В отдалении от берега он прыгнул за борт с надутым пластиковым мешком. В конце концов течение вынесло его к Ямагути.