В Кремле отреагировали на желание Кадырова покинуть свой пост

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерения продолжать работать так, как ему поручает президент страны», — сказал Песков.

Он также заметил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает оставаться во главе республики.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» глава Чечни заявил о готовности сложить с себя полномочия. «Можно сказать, это моя мечта», — заявил он.