LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В Кремле отреагировали на желание Кадырова покинуть свой пост

Lenta.ru
Дмитрий Песков | Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым желание покинуть свой пост.

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерения продолжать работать так, как ему поручает президент страны», — сказал Песков.

Он также заметил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает оставаться во главе республики.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» глава Чечни заявил о готовности сложить с себя полномочия. «Можно сказать, это моя мечта», — заявил он.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Россия
0 Комментарии