Пепел вулкана на Бали поднялся на четырехкилометровую высоту

На Бали отменены авиарейсы из-за распространения вулканического пепла в результате извержения вулкана Агунг. Плотный вулканический пепел поднялся на высоту до 4 километров. Это уже второе извержения за прошедшую неделю.

Власти острова уже эвакуировали 40 тысячи жителей населенных пунктов, находящихся на расстоянии 5-8 километров от вулкана. Всего свои дома должны покинуть около 100000 человек. Эксперты предполагают, что выбросы пепла и газов из вулкана продолжатся в ближайшие дни, не исключено и извержение лавы.

Индонезия расположена в сейсмической зоне, где сходятся тектонические плиты, поэтому там часто бывают землетрясения и извержения вулканов. В этой области океана находится более 130 действующих вулканов.

Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году. Тогда погибли более 1000 человек.