Президент Молдовы: Нет шансов вступить в ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что саммит Восточного партнерства подтвердил, что у республики нет шансов на присоединение к ЕС. Об этом говорится в заявлении Додона, размещенном на официальном сайте администрации президента.

«Саммит Восточного партнерства подтвердил призрачность европейской интеграции. Он подтвердил, что досье Молдовы находится в самом нижнем ящике забот Европы», – заявил он.

По мнению молдавского лидера, кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику лишь для создания себе благоприятного идеологического фона.

«Под аккомпанемент проевропейской риторики правящий режим разрушил стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией, искусственно спровоцировал конфликты и скандалы, отдалившие нас от наших восточных партнеров, игравших всегда важную роль в развитии экономики нашей страны», — добавил Додон.

Напомним, на саммите Восточного партнерства, который проходит 24 ноября в Брюсселе, приняли итоговую декларацию.

Стоит отметить, что белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.