Скандал в Швеции: политик назвал мусульман «не совсем людьми»

Член правоконсервативной партии «Шведские демократы» Мартин Стрид рискует быть изгнанным из своей политсилы на фоне скандала, разгоревшегося вокруг его слов о мусульманах, которых он назвал «не совсем» людьми.

«Всех нас можно подвести под концепцию одной шкалы: с одного ее конца вы 100-процентный человек, личность, а с другого – 100-процентный мусульманин», - заявил Стрид в эфире шведского телевидения.

По его словам, боевики «Исламского государства» ближе всех к показателю «100-процентных мусульман».

«Если же вы бывший мусульманин, то вы достаточно сильно приблизились к тому, чтобы считаться полностью человеком», - продолжил он, назвав целью своей партии «освобождение мусульман от ислама» и пополнение ими партийных рядов.

После телетрансляции в полицию поступило множество обвинений в расизме со стороны депутата.

«Шведские демократы» оперативно осудили слова Стрида, заверив в том, что сказанное им не отражает точку зрения политической силы.

«Мы, руководство партии, очевидным образом дистанцируемся от этого заявления», - говорится в пресс-релизе движения.

Пресс-секретарь «Шведских демократов» Ричард Джомсхоф назвал сказанное своим соратником по партии расизмом.

«Это очень плохо, ужасно плохо. Единственное, о чем пишет пресса, это мы», - говорит он.

Пытаясь погасить пламя праведного гнева своих однопартийцев и Мартин Стрид принес извинения и взял свои слова обратно.

«Это было очень неудачное высказывание, я очень неуклюже выразил свои мысли. Если вы находитесь в стрессе и торопитесь, то иногда можете неверно формулировать мысли. Я это понял, и это очень неудачное высказывание. Я знаю много мусульман, среди них много моих хороших друзей. Люди - это люди», - сказал он местному телеканалу TT.