В Киргизии начали искать девственниц в школах

Администрации некоторых школ Киргизии отправляют старшеклассниц на гинекологическое исследование с целью установить, начали ли они жить половой жизнью.

Подчеркивается, что родители поддерживают требования учебных заведений, но просят, чтобы осмотр проводила женщина. «Предполагается, что данная мера как-то поможет избежать подростковых суицидов, однако возникает резонный вопрос: не спровоцируют ли принудительные медосмотры новую волну смертей среди школьниц?» — пишет Vesti.kg.

Бишкекский портал «Кактус» 26 ноября опубликовал данные социологического исследования, согласно которому 89 процентов жителей страны считают, что невинность невесты — залог счастливой семейной жизни.

В странах Средней Азии с большим вниманием относятся к вопросам половой жизни девушек. В июле житель Таджикистана довел жену до самоубийства сомнениями в девственности.

Известно, что молодожены не были знакомы до свадьбы, впервые они увиделись в день бракосочетания. Перед замужеством девушка прошла медицинское обследование, в том числе у гинеколога. Однако муж — 24-летний Зафар Пиров — в девственность супруги не поверил. Он еще дважды отправлял ее к гинекологу, так и не удовлетворившись заключениями медиков. Та в итоге решилась на суицид.