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День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

21 февраля, день рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, стал в стране государственным праздником, пишет местное издание The Herald.

Праздник получил название Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.

Как отмечается, соответствующее предложение правительство страны рассматривало еще в августе нынешнего года, однако официальное решение было опубликовано только в конце ноября.

Как сообщал наш портал, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, недавно объявивший об отставке после 37 лет правления, получит за уход от власти «золотой парашют» в размере не менее 10 миллионов долларов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственный источник в правительстве африканской страны. Ранее утверждалось, что Мугабе согласился уйти в обмен лишь на судебный иммунитет и гарантии безопасности.

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