День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве

21 февраля, день рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, стал в стране государственным праздником, пишет местное издание The Herald.
Праздник получил название Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.
Как отмечается, соответствующее предложение правительство страны рассматривало еще в августе нынешнего года, однако официальное решение было опубликовано только в конце ноября.
Как сообщал наш портал, бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, недавно объявивший об отставке после 37 лет правления, получит за уход от власти «золотой парашют» в размере не менее 10 миллионов долларов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственный источник в правительстве африканской страны. Ранее утверждалось, что Мугабе согласился уйти в обмен лишь на судебный иммунитет и гарантии безопасности.