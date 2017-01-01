Определены самые трезвые и пьяные регионы России

По итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого «трезвого» региона сохранила Чечня. Об этом сообщает «Вести.Ru» со ссылкой на федеральный проект «Трезвая Россия».

Тройку лидеров среди непьющих регионов замыкают Ингушетия и Дагестан.

Самыми «пьяными» регионами оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия и Чукотка.

Согласно исследованию, Москва оказалась трезвее Санкт-Петербурга. При этом в Московской области пьют больше, чем в Питере.

«Основная задача ежегодного «Рейтинга трезвости регионов-2017» заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны», — заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В прошлом году Москва также перегнала Санкт-Петербург в «рейтинге трезвости» российских регионов. Самыми «трезвыми» были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими — Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.