В Москве девушка заказала на ужин роллы и умерла от неизвестного яда

Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти жительницы Москвы от отравления неизвестным ядом после ужина с японскими роллами, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, 25-летняя девушка была госпитализирована с улицы Кржижановского с отравлением ядом, после чего у нее развились сепсис и полиорганная недостаточность, в результате она скончалась.

«В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации к девушке домой пришел молодой человек, который принес вино. Пара заказала по интернету японские роллы, поужинала ими. Парень уехал домой, а женщине стало плохо», — сказал он.

По факту смерти девушки в Москве после употребления на ужин продуктов (японские роллы и вино), заказанных в интернет-доставке, было возбуждено уголовное дело, сообщилив Следственном комитете.