Китай инвестирует миллиарды долларов в Восточную Европу

Премьер Госсовета КНР пообещал выделить 3 млрд долларов на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы. Финансирование будет осуществляться в рамках инвестиционной стратегии Пекина - новый «Шелковый путь».

Китай выделит около 3 млрд долларов (2,5 млрд евро) на проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Об этом сообщил в Будапеште в понедельник, 27 ноября, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В столице Венгрии проходит 6-й саммит глав правительств в формате «16+1» (16 государств ЦВЕ плюс Китай), посвященный вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества.

По словам Ли Кэцяна, 2 млрд долларов (1,7 млрд евро) будут перечислены по линии госбанка China Development Bank на инициативы, связанные с развитием региона. Еще 1 миллиард (0,8 млрд евро) будет выделен в рамках программы инвестиционного сотрудничества. Точных сроков, в течение которых поступят эти деньги, премьер Госсовета не назвал.

Финансирование предоставляется в рамках международной стратегии Пекина по осуществлению капиталовложений, носящей название новый «Шелковый путь».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал инвестиционное сотрудничество с КНР как «великолепную возможность» для развития, подчеркнув, что Европа должна «извлечь из нее выгоду».

Новый «Шелковый путь»

В конце 2016 года Китай учредил холдинговую компанию Sino-CEEF, призванную стать «новой платформой для экономического сотрудничества» между КНР и странами Центральной и Восточной Европы. Кроме того, был учрежден фонд Sino-CEE, главной задачей которого будет вложение средств в в инфраструктурное сотрудничество, высокотехнологичные производства и индустрию массового потребления.

Еще в 2013 году Пекин заявил о начале глобального экономического проекта «Шелковый путь». Его целью является углубление сотрудничества между странами, через которые проходят транспортные коридоры в Европу из Азии.