СМИ: мужчина ударил ножом мэра города в Германии

В Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею. Об этом сообщает WAZ.

Инцидент произошел в одном из магазинов города.

56-летний нападавший во время происшествия находился в нетрезвом состоянии. Перед тем, как ударить мэра ножом, он громко критиковал политика.

Messer-Attacke auf Altenas Bürgermeister - politisches Motiv

Также пострадал сотрудник магазина, который хотел помочь пострадавшему мэру.

Хольштейн был госпитализирован. Сообщается, что он из больницы связался со своими знакомыми и рассказал об оказанной ему помощи.