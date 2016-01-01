Берлинский теракт можно было предотвратить? Полиция просто не заметила фото с оружием

За несколько месяцев до теракта у Аниса Амри был конфискован мобильный телефон со снимками, где он позировал с оружием. Автоматическая программа полиции пропустила их из-за низкого качества.

Полиция не заметила фотографии Аниса Амри с холодным и огнестрельным оружием, находившиеся на его телефоне, конфискованном за несколько месяцев до совершения им теракта на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телерадиокомпания rbb.

Как стало известно rbb, 18 февраля 2016 года полиция конфисковала мобильный телефон Амри. На нем, в частности, хранились фотоснимки, на которых уроженец Туниса позировал с пистолетом, ножом и мачете. При этом Федеральное ведомство уголовной полиции не исключает, что именно с помощью этого пистолета Анис Амри убил поляка - водителя грузовика, который он впоследствии использовал для теракта.

Однако автоматическая программа пропустила указанные фотографии среди 12 тысяч снимков из-за их низкого качества. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) назвал случившееся ошибкой, которой не должно было произойти, и объявил о перепроверке стандартов обработки больших массивов данных в местной полиции. В то же время, если бы полицейские обнаружили фото Амри с оружием, это все равно не было бы достаточным основанием для его задержания, пояснил Ройль.

Амри могли арестовать до теракта

В июле следователь по особо важным делам Бруно Йост установил, что Аниса Амри могли бы арестовать до теракта за торговлю наркотиками, если бы один из комиссаров берлинской полиции своевременно составил соответствующий отчет и уведомил прокуратуру о подозрениях в отношении уроженца Туниса.

В марте глава МВД Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) заявил, что правоохранительные органы могли подать запрос о предупредительном аресте Амри не позднее конца октября 2016 года, после того как Тунис подтвердил личность исламиста.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.