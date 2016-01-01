ВОЗ: эпидемия ВИЧ в Европе принимает угрожающие масштабы

Число жителей Европы, у которых впервые диагностирована ВИЧ-инфекция, достигло максимума в 2016 году за всю историю наблюдений, что свидетельствует об угрожающих темпах распространения эпидемии в регионе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В прошлом году зарегистрирован прирост в 160 тысяч ВИЧ-инфицированных в 53 странах, входящих в европейский регион, где проживает почти 900 миллионов человек, говорится в совместном докладе ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Около 80% всех случаев ВИЧ-инфекции зафиксировано в Восточной Европе.

«Это самое большое число случаев, зарегистрированных за один год. Если тенденция сохранится, мы не сможем решить поставленную задачу по прекращению распространения эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году», - говорится в заявлении директора европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб.

Отмечается, что в случае с ВИЧ особенно важна ранняя диагностика, поскольку вовремя начатая терапия специальными препаратами увеличивает шанс инфицированных на долгую и благополучную жизнь.

В ECDC предлагают властям европейских стран принять дополнительные меры для того, чтобы снизить темпы распространения эпидемии. В обнародованном докладе говорится, что для расширения охвата населения тестированием на ВИЧ необходимы новые стратегии.

В настоящее время почти 37 миллионов человек во всем мире имеют ВИЧ-инфекцию. Большинство случаев заражения относится к бедным регионам, таким как Африка, где наблюдаются большие проблемы с доступом к раннему выявлению инфекции, профилактике и лечению, однако эпидемия охватила и богатые страны Европы.

В докладе говорится, что за последние десять лет число случаев диагностирования ВИЧ-инфекций в европейском регионе выросло на 52% - с 12 на каждые 100 тыс. человек в 2007 году до 18,2 на каждые 100 тысяч в 2016-м.

Исследование ECDC, опубликованное ранее в этом году, также показало, что один из шести новых случаев ВИЧ-инфекции, диагностированных в Европе, приходится на людей старше 50 лет.

Напомним, не менее тревожная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции и в России. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил в августе, что число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций среди граждан РФ за всю историю наблюдения составило один миллион 167 тысяч 581 человек. Из них умерли по разным причинам 259 156 человек.

По словам Покровского, за первое полугодие 2017 года скончался 14 631 ВИЧ-инфицированный (на 13,6% больше, чем годом ранее). В этом году также стало известно о 52 766 новых случаях ВИЧ-инфекции. Больше всего новых случаев было выявлено в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.