На Бали может начаться принудительная эвакуация

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий на Бали заявило, что масштабное извержение вулкана Агунг фактически неизбежно. Об этом во вторник, 28 ноября сообщает «Би-би-си».

В связи с этим люди, живущие поблизости от вулкана и не успевшие покинуть дома, могут быть эвакуированы принудительно.

Тем не менее некоторые местные жители верят, что оставаться в этой зоне безопасно, другие боятся оставить без присмотра домашний скот.

В опасной зоне все еще находятся десятки тысяч людей. Всего там проживают порядка 100 тысяч человек.

Аэропорт острова закрыт уже второй день. Тысячи туристов по-прежнему не могут вылетить с популярного курорта.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что зону эвакуации прочесывают на наличие не эвакуировавшихся людей.

«Сотрудники управления ходят от дома к дому, выясняя, нет ли жильцов, которых нужно эвакуировать принудительно», - заявил он.

Некоторые не покидают свои дома, поскольку во время прошлого извержения, случившегося 50 лет назад, их дома не пострадали.

Аэропорт острова все еще закрыт, из-за чего тысячи туристов не могут вылететь.

Тем временем из кратера поднимается пепел, на расстоянии 12 км слышен грохот. Ночью видны языки пламени.

Последнее масштабное извержение Анунга было в 1963 году. Тогда погибли полторы тысячи человек.