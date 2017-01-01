Новый президент Зимбабве после инаугурации объявил амнистию для коррупционеров

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,инаугурация которого состоялась в минувшую пятницу, 24 ноября, объявил масштабную амнистию для коррупционеров: в течение трех месяцев все смогут безнаказанно вернуть государству незаконно присвоенные средства.

Как сообщает местный телеканал ZBC, амнистия начнется с 1 декабря 2017 года и продлится до конца февраля. «В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений», - объявил Мнангагва.

Он пояснил, что все, кто изъявит желание вернуть государству бюджетные средства, должны будут связаться с Резервным банком Зимбабве. «После истечения трехмесячного срока правительство приступит к аресту всех, кто не стал следовать вышеуказанной директиве. Правительство сделает все возможное, чтобы подозреваемые предстали перед судом», - заверил он.

Накануне, 27 ноября,

независимые эксперты ООН выступили с рекомендацией мировому сообществу отменить санкции против Зимбабве в связи со сменой власти, не менявшейся в стране 37 лет.

Новый президент Зимбабве Мнангагва по возвращении в страну из ЮАР в своем первом выступлении перед сторонниками пообещал демократические реформы, 24 ноября после инаугурации встретился с Робертом Мугабе, который на церемонию не пришел, и заверил его, что никакие проблемы последних лет не перечеркнут его заслуги перед страной.

В 60-х годах Мнангагва входил в состав действовавшей на востоке Родезии военно-диверсионной группы Crocodile Gang («Крокодилья банда»), в связи с чем получил в СМИ кличку Крокодил. Он был верным соратником Мугабе и рассматривался в качестве вероятного преемника стареющего главы государства, однако после назначения Мнангагвы на пост первого вице-президента он по настоянию жены Мугабе Грейс 6 ноября был отправлен в отставку и покинул страну из-за опасений за свою жизнь и безопасность своей семьи.

7 ноября он направил Мугабе открытое письмо, обвинив главу государства в узурпации власти. Отставкой Мнангагвы были возмущены представители армии, которые не хотели Грейс Мугабе в качестве преемницы президента.

Силы обороны и службы безопасности страны объявили о нормализации обстановки «после исторической инаугурации Его Превосходительства Президента Республики Зимбабве, главы государства и правительства и главнокомандующего Силами обороны Эммерсона Мнангагвы 24 ноября, которая установила новую траекторию развития страны». В заявлении говорилось, что обеспечением общественной безопасности займется полиция совместно с военными.