В Индии в тюрьму посадили стадо ослов

В округе Джалаун индийского штата Уттар-Прадеш восемь ослов посадили в тюрьму за то, что они повредили деревья и растения возле здания исправительного учреждения. Об этом сообщает портал Аmarujala.

Животные провели за решеткой четыре дня. Узнав, куда пропали его ослы, хозяин сначала пытался сам вызволить их, однако у него ничего не получилось. После он обратился к местному политику с просьбой повлиять на руководство тюрьмы, тот поговорил с администрацией исправительного учреждения, и животных в итоге выпустили.

Владельца предупредили, что если ослы и дальше будут портить зеленые насаждения и ходить без присмотра, к хозяину примут жесткие меры, добавляет Аmarujala.

В середине ноября в Бразилии полицейские задержали лошадь, которая повредила автомобиль, передает Globo. Ее освободили на следующий день.