Лавров собрался защищать русских в странах Балтии

«В условиях непрекращающейся дискриминации в отношении соотечественников в ряде государств, в том числе и прежде всего в Прибалтике и на Украине необходимо совершенствовать подходы к защите их политических, гражданских, и этнокультурных прав», - заявил Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав россиян за рубежом.

Лавров считает, что необходимо наращивать усилия по отстаиванию позиций русского языка, сохранению культурного наследия, исторической памяти и в целом противодействовать дискриминации, в том числе на бытовом уровне.