КНДР произвела запуск баллистической ракеты

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету с территории севернее Пхеньяна ранним утром в среду, 29 ноября, по местному времени. О запуске, ставшем первым после ракетного пуска Северной Кореи в середине сентября, сообщила южнокорейская армия.

Заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи около 03:30 среды по местному времени (примерно 20:30 вторника по Риге) опубликовало агентство Yonhap. «На рассвете Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету на восток от окрестностей Пхеньяна, из провинции Южный Пхеньян», - говорится в сообщении южнокорейских военных.

В комитете отметили, что власти Южной Кореи и США анализируют траекторию запущенной КНДР ракеты.

При этом ранее два источника Reuters в американском правительстве рассказали, что власти США ожидали возможных ракетных запусков с территории Северной Кореи в ближайшие дни. Как отмечал один из анонимных собеседников агентства, Вашингтон располагал доказательствами того, что появившиеся во вторник сообщения Японии о возможной подготовке КНДР к новым испытаниям были точны.

Буквально накануне замглавы МИД РФ Игорь Моргулов напомнил, что КНДР не проводит ракетных запусков и ядерных испытаний последние два месяца. В связи с этим российский дипломат призвал Вашингтон и Пхеньян «выдохнуть», успокоиться и начать переговоры. Моргулов предупредил, что существует «апокалиптический вариант» развития событий на Корейском полуострове.

В минувшую пятницу с похожими предостережениями выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно он поделился прогнозами относительно возможного военного конфликта любого государства с КНДР. По словам министра, подобный сценарий может привести к миллиону жертв уже в первый день.

Предыдущий ракетный пуск Северная Корея произвела 15 сентября - тогда ее баллистическая ракета пролетела над территорией Японии. После этого в окружении президента США Дональда Трампа участились заявления о вероятности военного решения проблемы КНДР.



