КНДР объявила об успешном испытании МБР «Хвасон-15»

Ранее южнокорейские военные сообщили о том, что КНДР осуществила ракетный пуск в среду, 29 ноября, в 03:17 по местному времени в сторону Японского моря из прилегающей к Пхеньяну провинции Пхенан-Намдо. По данным Минобороны Японии, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны Японии.

В зоне поражения испытанной КНДР МБР «Хвасон-15» находится вся территория США. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Центральным телевидением страны. Ракета способна нести тяжелую ядерную боеголовку и в состоянии нанести удар по всей материковой части США, процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление северокорейского правительства.

В документе, зачитанном по Центральному телевидению, отмечается, что

пуск был осуществлен по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику.

Согласно заявлению, которое цитирует ТАСС, ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4475 км. В воздухе она находилась 53 минуты.

КНДР завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил, также говорится в заявлении. КНДР «реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил», указали в Пхеньяне. Как передало информационное агентство ЦТАК, о выполнении задачи по созданию ядерных сил страны объявил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР «нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа», также говорится в заявлении, переданном ЦТАК в связи с ракетным пуском.

Отметим, что сразу после испытаний КНДР Южная Корея ответила тестовым запуском своих крылатых ракет. В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя запуск, сообщил, что произошедшее не изменит подхода его страны к проблеме КНДР. «Я скажу вам одно: мы позаботимся об этом... с этой ситуацией мы справимся», - заявил американский лидер.

Как стало известно,

Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание в связи новым пуском КНДР баллистической ракеты.

О готовящемся заседания сообщил журналистам пресс-секретарь постпреда Италии при ООН Себастьяно Карди. Эта страна председательствует в Совбезе в ноябре. По его словам, проведение заседания инициировали США, Япония и Южная Корея. Члены СБ соберутся во второй половине дня.

По данным АР, США и Япония, вероятно, будут добиваться еще более жестких мер в отношении КНДР. Прошлое подобное заседание в связи с ракетной программой КНДР привело к ужесточению санкций в отношении Пхеньяна.

Предыдущий ракетный пуск Северная Корея произвела 15 сентября - тогда баллистическая ракета пролетела над территорией Японии. После этого в США заговорили о возможности военного решения проблемы КНДР.