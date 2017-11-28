The Telegraph: Великобритания и ЕС договорились о стоимости Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о финансовых обязательствах Лондона перед Брюсселем в результате выхода страны из ЕС - речь идет о 60 миллиардах евро. Об этом сообщает издание The Telegraph. Информацию также подтверждают источники газет The Guardian, The Financial Times и агентства Reuters, пишет Deutsche Welle.

Однако итоговая компенсация будет зависеть от способа расчета по финансовым обязательствам друг перед другом. По оценке The Telegraph, в итоге Лондон может заплатить Брюсселю порядка 45-55 млрд евро.

Соединенное Королевство должно выплатить средства до 2020 года, так как оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы.

Ранее уже звучала информация, что сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, но ни разу не назвала сумму, которую готово заплатить Соединенное Королевство.

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