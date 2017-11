The Telegraph: Великобритания и ЕС договорились о стоимости Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о финансовых обязательствах Лондона перед Брюсселем в результате выхода страны из ЕС - речь идет о 60 миллиардах евро. Об этом сообщает издание The Telegraph. Информацию также подтверждают источники газет The Guardian, The Financial Times и агентства Reuters, пишет Deutsche Welle.