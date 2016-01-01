Исполнитель теракта в Нью-Йорке отказался признать свою вину

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, совершивший 31 октября теракт в нью-йоркском районе Манхэттен, отказался признать свою вину в убийстве и терроризме. Об этом он заявил в суде Нью-Йорка, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The New York Times. Издание отмечает, что Саипов отрицает любые уголовные обвинения в свой адрес.

Неделю назад жюри суда присяжных Нью-Йорка предъявило обвинения 29-летнему Саипову. Ему инкриминировали восемь убийств, 12 попыток убийства, повреждение транспортного средства, содействие террористической группировке «Исламское государство».

Ранее на допросе в суде Саипов сообщил, что совершил теракт под воздействием просмотра агитационных роликов ИГИЛ в интернете. Атаку он планировал с 2016 года, а за два месяца до теракта решил использовать для этих целей грузовик.

Сайфулло Саипов 31 октября, находясь за рулем пикапа, задавил в Нью-Йорке восемь человек и ранил еще 12. Он был арестован на месте совершения преступления. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

Исполнитель теракта в Нью-Йорке, убивший восемь человек, отказался признать свою вину