В среду и в ночь на четверг на Балтийском море сильный ветер поднимет трехметровые волны, пишет Prognoz.ee.

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный, 5 -11, порывами 15 м/сек, вечером ожидается ветер южных направлений, немного уляжется. Высота волны может составлять 1,5 -3 метра.

В северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер южный и юго-восточный, 5 -11, порывами 15 м/сек, вечером ослабеет до 4-10 м/сек. Высота волны 1,5 -3 метра.

На западе Финского залива ветер преимущественно южный, 5-11, порывами до 15 м/сек, вечером уляжется, ночью ветер юго-восточный, 5-11 м/сек. Высота волны 1,5 -3 метра.

На Балтийском море ожидаются трехметровые волны