Контрабандисты сигарет начали использовать дронов

Преступники придумали новый способ транспортировки табака в обход таможни - контрабандные сигареты доставляли из России в Финляндию по воздуху.

Как сообщает Пограничная охрана Финляндии, местные жители стали замечать в небе подозрительные беспилотные летающие объекты в июле 2017 года, некоторым даже удалось заснять летательный аппарат на видео. О своих наблюдениях они сообщили властям.

Расследование сразу же принесло свои плоды: сотрудники Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии нашли в лесу дрон, к которому был прикреплён груз из 15 блоков сигарет. Чуть позже в том же районе были обнаружены ещё две партии контрабандного груза. Таким образом, в руках пограничников оказалось 45 блоков сигарет и один беспилотник, пишет fontanka.fi.

«По нашим данным, это первый случай, когда через восточную границу направляли беспилотники с целью провоза контрабанды», - заявили в ведомстве.

Контрабандисты доставляют сигареты из России в Финляндию с помощью дронов