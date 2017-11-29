Курящих на балконе россиян заставят платить соседям

Верховный суд признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред с соседей по дому, курящих на балконе, пишет Лента.ру со ссылкой на РАПСИ.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», — говорится в постановлении.

Решение было принято после рассмотрения двухлетней тяжбы жителей Новосибирска. Один из них пожаловался, что он и его ребенок были вынуждены более пяти лет дышать табачным дымом. Мужчина потребовал компенсацию в размере 250 тысяч рублей (чуть более 3,6 тыс. евро).

При этом второй мужчина настаивал на праве собственника курить в своей квартире.

Примечательно, что районный и региональный суды встали на сторону курильщика. В частности, региональный суд указал на то, что «субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации».

Курящие на балконах россияне будут платить соседям