В Таллинне пропал известный финский деятель

В Таллинне пропал представитель финского профсоюза Ари Саариламми, который отправился в столицу Эстонии для участия в конференции. В настоящее время информация о его месте нахождения полностью отсутствует.

Известный финский профсоюзный деятель прибыл в Таллинн с коллегами в минувшую пятницу, но он не принял участие в конференции, состоявшейся в тот же день, пишет Ilta-Sanomat.

В субботу пропавший мужчина также не появился в гостинице. Багаж Саариламми до сих пор находится в отеле Euroopa.

Саариламми должен был во вторник выйти на работу, но по сей день с ним никто не может связаться. Об исчезновении друга в Facebook сообщил Теро Нисканен.

«Важна любая информация о месте нахождения Ари в Эстонии», - сказал Нисканен Ilta-Sanomat.

Близкие и знакомые переживают за Саариламми.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться в полицию, либо отправлять электронное письмо по адресу tero.niskanen@pori.fi.