Кремль осудил запуск ракеты КНДР: это провокация

В Кремле назвали провокацией очередной пуск северокорейской ракеты, которая отодвигает начало урегулирования кризиса вокруг КНДР, сообщает «Интерфакс».

«Очередной запуск ракеты - это провокационное действие, которое провоцирует дальнейший рост напряженности и которое отодвигает нас от момента начала урегулирования кризисной ситуации», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил при этом: «Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию».

Отвечая на вопрос, как восприняли в Пхеньяне предложенную Москвой и Пекином «дорожную карту» по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, Песков сказал: «Скажем так, пока нет повода для какого-то существенного оптимизма».

Ранее в среду агентство «Ренхап» заявило, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». Как следует из заявления, эта ракета способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.