Немец привез для художественной инсталляции два «танка» и попал под суд

В Германии в среду за нарушение закона о контроле оружия начали судить мужчину, который ввез из Великобритании для нужд художественного проекта два военных транспортных средства, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, 49-летний гражданин Германии в 2013 году доставил в эту страну две боевые машины «Engineer Tractor FV 180». Эти гусеничные бронемашины были предусмотрены для нужд немецкого дизайнера Харалда Глеклера. Он планировал их перекрасить и использовать в инсталляции, демонстрирующей бессмысленность войны.

Прокуратура сообщила, что бронемашины перед транспортировкой не были достаточно «демилитаризованы», поэтому закон о контроле оружия был нарушен. Сам дизайнер в этом деле не инкриминирован, несмотря на то, что заплатил за «танки» порядка 30 тысяч евро.