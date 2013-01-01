На заседании Гаагского трибунала осужденный выпил яд и скончался

После оглашения вердикта апелляционной комиссии на заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Праляк заявил, что принял яд, сообщает ВВС. По данным хорватского государственного телевидения, позже Праляк скончался.

«Слободан Праляк не преступник! Я презираю этот приговор!» — выкрикнул подсудимый и выпил что-то из маленькой бутылочки, заявив, что принял яд, сообщает Deutsche Welle.

Слова адвоката подтвердил и его адвокат.

В 2013 году Праляк наряду с еще несколькими командирами хорватских ополченцев был признан виновным в совершении военных преступлений во время гражданской войны на территории нынешней Боснии и Герцеговины и приговорен к 20 годам лишения свободы, передает РБК.