В Чили от ледника откололся большой айсберг

На юге Чили от ледника откололся большой айсберг, сообщает агентство Reuters. Причина отделения огромной глыбы льда пока неизвестна.

Служба леса Чили в соцсетях опубликовала кадры, на которых виден кусок льда около 350 метров длиной и 380 метров шириной, дрейфующий в воде.

По словам сотрудников национального парка Торрес-дель-Пайне, такие отделения айсбергов происходят очень редко. Последний раз подобное было зафиксировано в начале 90-х годов.

Торрес-дель-Пайне - один из популярнейших объектов туризма Чили, он особенно славится очень красивыми видами, которые открываются с гор.

Ежегодно парк посещают более 115 000 туристов.