Собрано 2 млн подписей за включение пиццы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Итальянцы желают официального признания того, что приготовление пиццы — это форма искусства, рожденная в Неаполе. Если ЮНЕСКО предоставит пицце особый статус, тогда у итальянцев будет больше шансов в борьбе с извращениями вроде консервированной кукурузы, креветок, майонеза и других добавок, которые заставляют блюстителей кулинарных традиций отшатнуться в ужасе, пишет «Моя Планета».

Стоит отметить, что неаполитанскую пиццу планируют защищать от «пиратства и незаконного присвоения»,

передает The Telegraph. В частности, злоупотребления, по мнению составителей петиции, заключаются в использовании «не итальянских» ингредиентов, например «муки из украинской пшеницы, моцареллы из литовского творога, оливкового масла из Туниса и томатной пасты из Китая».

В петиции утверждается, что пиццу изобрели в Неаполе в начале XVIII века, а первая «Маргарита» появилась на свет в 1889 году, и ее ингредиенты призваны ассоциироваться с национальными цветами итальянского флага.

Чтобы приготовить традиционную неаполитанскую пиццу, нужно использовать муку только из твердых сортов пшеницы, морскую соль, свежие дрожжи и настоящую моцареллу из молока буйволиц, а не коров. Тесто следует формировать вручную, а не скалкой, а выпекать пиццу нужно только в каменной печи на дровах.

Если неаполитанскую пиццу стараниями Ассоциации пиццы Неаполя признают нематериальным наследием, количество этого блюда в ресторанах мира может резко сократиться.

Италия уже кое-что положила в нематериальное наследие ЮНЕСКО: уникальный вид виноградной лозы с острова Пантеллерия, кремонскую скрипку, сицилийский кукольный театр и средиземноморскую диету — хотя эту позицию Италия поделила с Испанией, Грецией, Португалией, Марокко, Хорватией и Кипром.