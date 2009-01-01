В Испании в ходе облавы на «русскую мафию» задержаны десятки человек

В рамках операции под кодовым названием «Неаполь» уже задержано 20 человек. Их подозревают в квартирных кражах и отмывании денежных средств.

Среди задержанных оказалась Катерина Миеркова - жена Кахабера Шушанашвили, который считается главой «грузинской мафии» в Испании.

В мае 2016 года он был приговорен к 20 годам 11 месяцам тюрьмы за руководство преступной группировкой, пишет InoPressa со ссылкой на El Pais.

Силовики проводят обыски по 12 адресам, где проживали подозреваемые, передает Xinhua.

В прошлом году Национальная полиция Испании провела крупную операцию, которая тоже была направлена против грузинских мафиози. Тогда были задержаны 30 человек по подозрению в ограблении владельцев недвижимости. Преступникам удалось проникнуть в 200 квартир, передает ТАСС.

А в январе 2017 года сообщалось об аресте 61 гражданина Грузии в Мадриде. Их также подозревали в квартирных грабежах.

Расследование связано с войной кланов Таро и Деда Хасана

Операция «Неаполь» получила свое название в связи с убийством двух человек на Неаполитанской улице в городе Тарраса в провинции Барселона. Это преступление было совершено в январе 2016 года.

Одним из убитых оказался Гела Гаришвили, который был телохранителем грузинского вора в законе, осевшего в Испании.

Как писал «Прайм Крайм», Гаришвили был близок к братьям Лаше и Кахаберу Шушанашвили. Все трое приняли активное участие в криминальной войне за «испанское наследство», развернувшейся между наиболее могущественными кланами «русской мафии», которыми управляли воры в законе Дед Хасан (Аслан Усоян) и Таро (Тариэл Ониани).

Братья Шушанашвили были ставленниками Хасана. Они укрепили свое влияние в Испании после того, как в 2005 году местные правоохранительные органы разгромили группировку Таро, проведя масштабную спецоперацию «Оса». Тогда в розыск были объявлены «законники» Тюрик (Владимир Тюрин), Таро и Шакро Молодой (Захарий Калашов).

Братья Шушанашвили отмывали деньги, вкладывая их в покупку недвижимости, ресторанов, казино. Они также вымогали деньги у выходцев из бывшего СССР, которые занимаются бизнесом в Европе. Под их контролем находились различные банды, действующие в Швейцарии, Германии, Австрии, Италии и Франции. В частности, представителем Шушанашвили в Австрии был «авторитет» Карло Микадзе, которого в России объявили в розыск за организацию убийства в Москве вора в законе Алика Сочинского (Алика Миноляна).

Братья Шушанашвили также взяли под контроль несколько ювелирных магазинов, чтобы можно было сбывать украшения, полученные в ходе грабежей и разбойных нападений в Европе. Наконец, они курировали деятельность группировок, снимающих деньги со счетов по фальшивым картам и подделывающих евро.

Криминальная война двух кланов развернулась и в России. В июне 2009 года Ониани был арестован в Москве по обвинению в похищении бизнесмена, а потом приговоренк 10 годам колонии. Тогда руководство группировкой перешло к его приспешникам Мерабу Сухумскому (Мерабу Джангвеладзе) и Ладо (Владимиру Джанашии). Уже 28 июля 2009 года снайпер смертельно ранил в живот «отца русской мафии» Япончика (Вячеслава Иванькова), который поддерживал клан Деда Хасана. Сторонники Усояна обвинили в этом преступлении Ониани и его приближенных. За ними началась охота по всему миру.

Мераб Сухумский и Ладо укрылись в Европе. Разобраться с ними поручили Лаше и Кахаберу Шушанашвили. По данным испанской полиции, братья долго обсуждали операцию, а к ее осуществлению привлекли своих приспешников - Карло Микадзе, Гелу Гаришвили, Давида Мазанашвили и Леву Асчиашвили. Гангстеры вычислили, где спрятались их противники. Было принято решение одновременно расправиться во Франции с Джангвеладзе и Джанашией, а в Голландии - с вором в законе Дато Панкийским (Гией Гурчиани), другим приближенным Ониани.

К этому времени братья Шушанашвили уже находились под наблюдением испанских полицейских, поэтому зимой 2010 года операция мафиози сорвалась. Как только 5 января двое киллеров прибыли в Ниццу, их арестовали.

Вскоре во Францию отправилась другая бригада киллеров. В феврале в коттедж Джанашии в Ницце ворвался преступник и открыл огонь из автомата Калашникова. Злоумышленник выпустил более сорока пуль, однако Ладо сумел убежать на второй этаж дома, выпрыгнул оттуда в окно и спасся.

15 марта в Испании и других странах Европы была проведена масштабная операция, в ходе которой арестовали множество членов клана Усояна, в том числе Карло Микадзе и Кахабера Шушанашвили. Однако его брат сумел скрыться в Греции, и местные полицейские отказались его задерживать. Испанская полиция тогда заявляла, что «неприкасаемость» обошлась Лаше в 80 тысяч евро.

20 марта 2010 года в Марселе был расстрелян Ладо. Его место в клане Ониани занял Махоня (Малхаз Кития). Впрочем, его тоже убили 10 мая 2010 года в Греции.