По данным собеседника редакции, 38-летнего мужчину нашли в туалете на четырнадцатом этаже одного из бывших зданий корпорации на Ленинградском шоссе. Охранник обнаружил его с бритвой в руке. Мужчину удалось спасти.

Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина с резаной раной шеи.

«Российская самолетостроительная корпорация «МиГ«» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и консолидирует научно-техническую и производственную кооперацию советского Опытного конструкторского бюро Артема Микояна, В 2016 году выручка предприятия составила 56,7 миллиарда рублей (805 805 25.13 EUR) чистая прибыль — 5,6 миллиарда российских рублей. Основные образцы выпускаемой продукции: истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М/М2, МиГ-35.