Лавров сравнил действия Трампа с курсом Обамы

Тактика команды лидера США Дональда Трампа мало отличается от курса администрации экс-президента Барака Обамы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете Либеро.

По его словам, многие конкретные действия нынешних властей США носят инерционный характер.

«Более того, с подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях»,

– сказал российский министр.

Лавров отметил, что расширяются односторонние санкции, осуществляются глобальные противоракетные планы, а также идет наращивание военного контингента НАТО и США около российских границ.

По словам Лаврова, «на волне русофобской истерии приняли закон О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей государственной собственностью», – возмутился он.

Лавров считает, что пока России «сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона».

Глава российского МИД также добавил, что из России на США не смотрят «через аналогичную оптику».