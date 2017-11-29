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В России презентовали логотип выборов президента за 532 407 евро

Русский TVNET
Владимир Путин | Фото: REUTERS/Scanpix

Центризбирком 29 ноября представил логотип президентских выборов 2018 года. Его разработала компания «ИМА-консалтинг», выигравшая творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании», пишет «Медуза».

Гендиректор компании, разрабатывающей логотип рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоит добавить, что стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей (532 407 евро).

Пользователи социальных сетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.

Однако глава ЦИК опроверг информацию, что логотип президентской кампании стоит 37 млн рублей.

Россия
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