В России презентовали логотип выборов президента за 532 407 евро

Гендиректор компании, разрабатывающей логотип рассказал, что компания протестировала 77 вариантов логотипов в 12 городах. Он сделал вывод, что избиратели «не ждут оригинальных решений»; получившийся логотип выглядит «по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично», заявил Саркисов. Стоит добавить, что стоимость контракта с «ИМА-консалтинг» — 37 миллионов рублей (532 407 евро).

Пользователи социальных сетей раскритиковали логотип и даже предположили, что флаг на нем был срисован с картинки, взятой из фотостока.

ЦИК выбрал логотип выборов 2018 года. pic.twitter.com/UdJ9EGn7FJ— Актуальная Политика (@Current_policy) November 29, 2017

В гугле за пять минут нашел, с какой картинки неаккуратно перерисовали флаг для логотипа выборов в РФ. pic.twitter.com/qVYZZlWTgO— Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

У нас не только выборы позорные, но и их логотип.



Я даже не буду про шрифт говорить. Просто взгляните на изгибы в флаге, особенно на линию между синим и белым.



Им не стыдно такое показывать вообще? pic.twitter.com/qgrGBdlkMk— Constantine (@CKonovalov) November 29, 2017

Однако глава ЦИК опроверг информацию, что логотип президентской кампании стоит 37 млн рублей.