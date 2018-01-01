Медведев придумал, как обойти санкции США

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Об этом сообщает портал korrespondent.com со ссылкой на Ведомости.

Предполагается, что таким образом компании смогут обходить санкции, так как подрядчиков и поставщиков станет сложнее выявлять. Шаг стал реакцией на ужесточение санкций со стороны США в августе.

Так, постановление, которое Медведев подписал в понедельник, разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки – без данных о победителе.

Контракты с субподрядчиками еще больше уйдут в тень – поиск информации о них закрывается. Мера временная – до 1 июля 2018 г.

Срок действия постановления ограничен 1 июля 2018 года.

Напомним, закон от 2 августа наделяет президента США правом вводить ограничительные меры в отношении любого лица, которое инвестировало, поставляло технологии или оказывало услуги России в различных сферах промышленности.