В Киеве 14-летний сын депутата ограбил магазин

Украинские полицейские задержали несовершеннолетнего сына народного избранника, которого подозревают в разбойном нападении на сотрудников торгового павильона.
Преступление было совершено 26 ноября в столице Украины, когда в продуктовый магазин ворвались два грабителя, скрывавшие лица под балаклавами. Один из них угрожал посетителям и персоналу пистолетом, а другой забежал за прилавок, чтобы похитить из кассы деньги.
На видео, которое было снято камерами видеонаблюдения, видно, что продавщица пыталась оказать сопротивление грабителю, тогда его сообщник стал бросать в женщину товары, выставленные на витрине.
По данным полиции, грабителям удалось похитить всего две гривны (0.06 EUR), хотя в кассе магазина находилось больше 92 долларов.
Одного нападавшего поймали сразу.
«Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений. Пусть это станет уроком и сыну, и мне», - написал отец хулигана. По словам депутата, он готов разделить ответственность за произошедшее, поскольку уделял мало внимания воспитанию сына и «недоглядел».