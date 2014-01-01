В Киеве 14-летний сын депутата ограбил магазин

Украинские полицейские задержали несовершеннолетнего сына народного избранника, которого подозревают в разбойном нападении на сотрудников торгового павильона.

Преступление было совершено 26 ноября в столице Украины, когда в продуктовый магазин ворвались два грабителя, скрывавшие лица под балаклавами. Один из них угрожал посетителям и персоналу пистолетом, а другой забежал за прилавок, чтобы похитить из кассы деньги.

На видео, которое было снято камерами видеонаблюдения, видно, что продавщица пыталась оказать сопротивление грабителю, тогда его сообщник стал бросать в женщину товары, выставленные на витрине.

По данным полиции, грабителям удалось похитить всего две гривны (0.06 EUR), хотя в кассе магазина находилось больше 92 долларов.

Одного нападавшего поймали сразу.

«Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений. Пусть это станет уроком и сыну, и мне», - написал отец хулигана. По словам депутата, он готов разделить ответственность за произошедшее, поскольку уделял мало внимания воспитанию сына и «недоглядел».